Acord entre Israel i l'ONU per reubicar 16.000 immigrants

El Govern d'Israel i l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (Acnur) han arribat a un acord perquè més de 16.000 immigrants d'origen africà siguin reubicats a països occidentals, després de cancel·lar el polèmic pla inicial per expulsar-los a l'Àfrica. Les autoritats israelianes van anunciar a principis d'any un pla per pagar uns 2.900 euros i un bitllet d'avió a milers d'immigrants a canvi que abandonessin el país, amenaçant-fins i tot amb empresonar-los si no acataven l'ordre abans de finals de març.

La mesura afectava principalment homes eritreus i sudanesos sobre els quals hi havia l'amenaça d'una possible deportació a un tercer país -suposadament Rwanda o Uganda-. El pla va rebre crítiques de l'ONU, entre d'altres raons perquè podria afectar persones que encara esperen que es resolgui la seva petició d'asil, i va quedar invalidat finalment per decisió de la Justícia d'Israel. Ara, l'Executiu de Netanyahu ha decidit arxivar-lo després d'un acord amb Acnur.

Segons aquest pacte, uns 16.250 immigrants podran ser traslladats a països occidentals amb efecte immediat. Netanyahu va explicar durant una compareixença al costat del ministre d'Interior, Arye Dery, que el Canadà, Itàlia i Alemanya fes troben entre els estats que han assumit l'acollida.

A canvi, Israel es compromet a garantir la residència temporal d'una xifra equivalent de persones durant un període de cinc anys, sempre que compleixin uns criteris que no estan clars de moment.