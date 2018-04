Fernández declara que ningú el va avisar de les irregularitats en els ERO andalusos

L'exconseller andalús de Treball Antonio Fernández va assegurar que no va rebre «advertència de ningú» sobre que s'estigués ometent la fiscalització prèvia en els ajuts sociolaborals i a empreses en crisi concedides per la Direcció General de Treball i pagats per l'Institut de Foment d'Andalusia, posteriorment Agència d'Innovació i Desenvolupament d'Andalusia, a càrrec del programa pressupostari 31L. Així ho va respondre l'exalt càrrec de la Junta a preguntes del ministeri fiscal en una nova sessió del judici que celebra la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Sevilla.