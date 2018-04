L'oficialista Carlos Alvarado guanya les eleccions de Costa Rica

L'oficialista Carlos Alvarado Quesada, candidat del Partit Acció Nacional (PAC), va aconseguir la victòria en el marc de la segona volta de les eleccions presidencials de Costa Rica davant l'evangelista del Partit Restauració Nacional (PRN) Fabricio Alvarado Muñoz, segons els resultats preliminars donats a conèixer pel Tribunal Suprem d'Eleccions (TSE) amb el 90,62 per cent escrutat. El recompte inicial revela que Alvarado Quesada, de 38 anys, s'hauria fet amb més de 1.205.000 vots, mentre que el religiós hauria obtingut unes 782.000 paperetes en uns comicis que van tenir una participació del 66,91 per cent. El PAC va aconseguir així un 60,74 per cent dels vots davant del 39,26 per cent obtingut pel PRN. La carrera política de Carlos Alvarado, que lidera el PAC, es va desenvolupar durant l'Administració de l'expresident Luis Guillermo Solís entre els anys 2014 i 2018.