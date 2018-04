Més de 1.100 civils i milicians rebels van sortir diumenge de Ghuta Oriental

Més de 1.100 civils i milicians de grups rebels van abandonar diumenge la localitat de Duma, a l'enclavament de Ghuta Oriental, a la perifèria de Damasc, amb destinació a la regió d'Idlib, al nord-oest de Síria, segons el Ministeri de defensa rus. «Un total de 24 autobusos van transportar a Idlib 1.146 persones, inclosos 112 combatents i 1.034 familiars», va explicar en un comunicat el departament que dirigeix el general Serguei Shoigu. El procés d'evacuació, realitzat amb l'assistència del Centre rus per a la Reconciliació a Síria i que va continuar ahir, es va realitzar des del lloc de control de la localitat de Muhayam al Wafedin.

Les forces lleials al president sirià, Bashar al-Assad, mantenen des de mitjans de febrer una ofensiva per arrabassar als grups rebels el control de Ghuta Oriental, un enclavament situat a la perifèria de Damasc. L'avanç de les forces governamentals sirianes ha estat acompanyat per un procés d'evacuació de civils i combatents rebels posat en marxa sota la mediació de Rússia, que ha imposat a la zona una treva diària de cinc hores per facilitar les sortides. L'ofensiva de les forces del règim que presideix Al-Assad ha acabat amb la vida de més de 1.100 persones.