Moscou suggereix que l'atac a l'exespia rus beneficia el Regne Unit

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va rebutjar novament la implicació del seu país en l'atac amb un agent nerviós contra l'exespia Sergei Skripal i la seva filla i va suggerir que el Govern del Regne Unit, que està «en una posició incòmoda», li beneficia políticament acusar Moscou d'aquest incident. Lavrov no es creu la versió de Londres que «no hi ha una altra explicació versemblant» sobre l'autoria de l'atac, ocorregut el 4 de març a la ciutat anglesa de Salisbury. «Sí que hi ha altres explicacions», va assegurar el ministre d'Exteriors, que va citar «experts» per assegurar que acusar Rússia «pot beneficiar els serveis especials britànics, coneguts per la seva capacitat d'actuar amb llicència per matar».

A més, va afegir, «també pot beneficiar el Govern del Regne Unit, que està en una situació incòmoda per incomplir les promeses donades als seus electors respecte les condicions del Brexit».

Per altra banda, el Kremlin i la Casa Blanca van admetre que Washington està entre els possibles escenaris de la reunió que estudien celebrar els presidents de Rússia i els Estats Units, Vladímir Putin i Donald Trump, respectivament. Tots dos van parlar de la possibilitat de reunir-se durant una conversa telefònica mantinguda el 20 de març. Les relacions s'han tensat des de llavors, arran que Washington expulsés 60 diplomàtics russos i tanqués el Consolat a Seattle i Moscou fes el mateix amb el mateix nombre de funcionaris nord-americans que estaven a territori rus.

«Amb aquests esdeveniments com a teló de fons, és difícil discutir la possibilitat de celebrar una cimera», va explicar un portaveu del Kremlin, Yuri Ushakov.

Tot i això, confia que tard o d'hora hi haurà algun tipus d'acostament entre els dos governs. «Així ho esperem, que un dia, en un moment o altre, puguem arribar al començament d'un diàleg seriós i constructiu», va afegir Ushakov.