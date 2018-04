El PSOE rebutja prestar cinc vots al PP per aprovar els Pressupostos

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es va reafirmar en el «no» del seu partit al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i va rebutjar de ple la petició del dirigent del PP Javier Maroto que li presti al Govern cinc vots per tirar-los endavant: «Som un partit seriós, frivolitats cap ni una». Sánchez va tancar així la qüestió en una roda de premsa en què va titllar els Comptes recentment aprovats pel Govern d'«ideològics» i tendents a un Estat social «low cost». Maroto li havia demanat al PSOE cinc vots «a l'atzar» perquè el Govern no depengui del que considera un «xantatge» del PNB, que no aprovarà els comptes mentre segueixi en vigor l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

El líder socialista va assegurar que durant la Setmana Santa l'equip econòmic de l'Executiva Federal ha analitzat en detall el projecte que avui es presentarà davant les Corts Generals, i va fer referència a set motius pels quals el projecte hauria de ser retornat al Govern. Si això es produeix, va defensar que el president del Govern, Mariano Rajoy, «haurà com a mínim de sotmetre's a una qüestió de confiança», perquè serà un govern «esgotat i liquidat», sense «res més a dir».

Tot i això, va demanar anar «pas a pas» i no va donar pistes sobre si el PSOE estaria disposat a anar més enllà. Pel que fa a si demanarà al diputat de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que tampoc doni suport dels comptes públics, va replicar que aquest «és lliure de votar el que consideri oportú» perquè l'acord entre aquest partit i els socialistes era de coalició electoral i posteriorment per a una investidura que no va tirar endavant.

Hores abans, Maroto havia acusat el PNB d'estar «fent xantatge al Govern» en condicionar el seu suport als Pressupostos al fet que es deixi d'aplicar l'article 155. Per això, va demanar al PSOE que els presti «cinc vots a l'atzar» per esquivar aquest obstacle i permetre que els Comptes surtin endavant, tot afegint que això li permetria al líder socialista fer un discurs d'oposició «molt més digne», perquè contribuiria a evitar que l'estabilitat a Espanya «es trenqui».



Crítiques al PNB

En aquesta línia, Maroto es va mostrar molt dur amb la postura del PNB, al qual va acusar d'estar preocupant-se només «dels independentistes bascos», en posar el 155 per davant del «conjunt d'Euskadi». «Quan un pensa en la seva terra, han de meditar aquestes coses», va assenyalar.

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va exigir al PSOE que actuï amb «seny i sentit d'Estat» permetent l'aprovació dels Pressupostos davant de la «delicada» situació en què es troba Espanya i el «xantatge» que segons el seu parer estan fent els nacionalistes.

Rivera va reconèixer estar «molt satisfet» per l'acord assolit amb el Govern per als Pressupostos i va repassar les «partides taronges» que inclouen, com l'ampliació del permís de paternitat, les ajudes a l'educació infantil, la baixada d'impostos a «les classes mitjanes» o la pujada de les pensions.