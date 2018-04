Tensió a les protestes per la mort d'un afroamericà a mans de la policia als EUA

La tensió ha augmentat a la localitat de Sacramento, a l'estat de Califòrnia, en el marc de les protestes per la mort de Stephon Clark, un afroamericà de 22 anys que va rebre set trets per l'esquena disparats per policies el passat 18 de març. Centenars de persones van sortir als carrers de Sacramento per a manifestar-se i exigir la imposició de càrrecs contra els agents involucrats en la mort de Clark, que se suma al gran nombre de ciutadans afroamericans que han mort a mans de la Policia durant els últims anys als EUA

Una manifestant va resultar ferida després de ser atropellada per un vehicle policial que es trobava a la zona. El Departament del Sheriff va explicar que durant les protestes, els manifestants van envoltar dos cotxes del departament del comtat de Sacramento i «van començar a cridar i a colpejar els vehicles». «Es va produir una col·lisió en la qual es va veure involucrat un vehicle del Departament del Sheriff», va afegir, tot assenyalant que «el cotxe es desplaçava a baixa velocitat» quan va xocar contra la manifestant, una dona de 61 anys. La manifestant, que presentava ferides lleus, va ser traslladada a un hospital de la zona i l'incident està sent investigant per les autoritats locals.



Els arguments de la Policia

La Policia de Sacramento va assegurar que els trets contra Clark es van deure al fet que algú va informar que es van trencar les finestres d'un automòbil en una zona residencial on els agents van trobar més tard tres vehicles danyats. Els agents van assenyalar que el sospitós també va ser vist des d'un helicòpter trencant una porta de vidre d'una casa abans de saltar una tanca al pati del costat. En un vídeo de les càmeres incorporades al cos dels agents involucrats en l'incident es pot observar la víctima amb un objecte a la mà que va resultar ser un telèfon.