Almenys dos ferits en un tiroteig a la seu de YouTube a Califòrnia

Almenys dues persones han resultat ferides de bala en un tiroteig que ha tingut lloc a les oficines de YouTube a Califòrnia aquest dimarts a la nit, hora catalana. Segons la cadena NBC News l'atacant seria una dona, ja morta per la policia, i el mòbil de l'atac seria un cas de violència domèstica o laboral.



"Estem responent a un tiroteig actiu. Si us plau manteniu-vos allunyats" de l'àrea on hi ha les instal·lacions d'aquesta companyia propietat de Google, ha escrit a Twitter la policia de San Bruno.





Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 d´abril de 2018

Google, per la seva banda, ha tuitejat: "estem coordinant amb les autoritats i proveirem informació oficial (...) tan aviat estigui disponible".