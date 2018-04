Trump acusa Mèxic de facilitar l'entrada als EUA de «caravanes d'immigrants»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va instar el Congrés a tirar endavant «immediatament» una reforma migratòria, un dia després d'assegurar que no hi haurà acord per protegir 800.000 immigrants que van arribar al país durant la infància, coneguts com a «dreamers». El president dels EUA no va dubtar a repartir crítiques contra els «febles demòcrates» i també contra Mèxic, país al qual va acusar de permetre l'entrada als Estats Units de «grans caravanes» d'immigrants.

Trump va afirmar a Twitter que els legisladors han de «fer servir l'opció nuclear si cal», en al·lusió a un procediment que permetria aprovar la reforma amb una majoria simple al Senat. «Actua ara, Congrés, estan robant el nostre país», va afegir.

Dels possibles canvis que s'adoptin dependrà l'estatus dels «dreamers», les prop de 800.000 persones d'entre 15 i 36 anys que van arribar al país sent nens i es troben subjectes a la llei d'Acció Diferida per als Arribats a la Infància (DACA).

Segons Trump, «el DACA està mort perquè als demòcrates no els importa ni actuen». En aquest sentit, va assenyalar que es tracta d'un pla que «ja no funciona» i, en canvi, va advocar per construir el mur a la frontera amb Mèxic i «assegurar les fronteres» amb una legislació «adequada».

«Els agents fronterers no poden fer la seva feina correctament a causa de les lleis liberals dels demòcrates. S'està posant més perillós», va assenyalar a través de Twitter el magnat novaiorquès.