VÍDEO | La baralla entre Sofia i la Letizia per una foto amb les infantes

Moment tens el que es va viure a la missa del diumenge de Resurrecció a la Catedral de Mallorca entre la reina Letizia i Sofia. Totes dues van discutir per una foto que la reina Emèrita es volia fer amb les seves nétes i que la dona de Felip VI no va permetre.

Després de finalitzar la cerimònia religiosa, la reina Sofia agafa a les seves dues nétes, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, per posar davant els fotògrafs. No obstant això, la reina Letizia no sembla estar-hi molt d'acord i es posa davant d'elles per evitar la instantània. A continuació passa la seva mà pels cabells de Leonor i aparta el braç de Donya Sofia de l'espatlla de la seva filla.

No obstant això, l'esposa del rei Joan Carles insisteix i torna a posar el seu braç a l'espatlla de la princesa d'Astúries, mentre discuteix amb la princesa Letizia. La nena tampoc sembla estar molt d'acord i també li treu el braç a la seva àvia.

Com es pot veure al vídeo, la situació va resultar d'allò més incòmoda per al Rei, qui va intentar intervenir en la bronca, mentre el rei Joan Carles observava l'escena amb estupefacció.

Tot seguit, el vídeo: