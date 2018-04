Els Comptes preveuen un augment del 0,9% en l'assignació a la Casa Reial

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat presentat pel Govern per al 2018 preveu un augment del 0,9 per cent per a la Casa Reial, fins als 7,89 milions d'euros, davant dels 7,82 del 2017. Els Comptes van preveure per a la Família Reial i la institució que assisteix el monarca un augment de 40.000 euros per al 2017 després d'haver estat congelats des de 2014. Ara l'augment frega els 70.000.

Entre 2011 i 2014, la partida que els Pressupostos reserven per a la Casa del Rei es va reduir de mica en mica fins a acumular una retallada de 659.240 euros, i des del 2014 el pressupost es mantenia congelat en 7.775.040 euros.

Del total, no arriben al 9 per cent els diners ultilitzats per pagar els sous dels membres de la Família Reial, és a dir, dels Reis Felip i Letizia, i de Juan Carlos i Sofia, ja que la Princesa d'Astúries i la Infanta Sofia no cobren assignació. El 2017 el Rei va percebre 238.908 euros bruts anuals, la Reina Letizia 131.400, el Rei Joan Carles 191.924 i la Reina Sofia 107.520, segons el web de la Casa Reial.

Paral·lelament, el Govern s'ha aplicat una pujada salarial de l'1,5%, de manera que el president Mariano Rajoy percebrà aquest any una retribució anual de 80.953,08 euros, gairebé 1.200 euros més que el 2017, si s'aproven els Pressupostos.

Segons el text de la Llei, el salari anual del president del Govern es fixa en 80.953,08 euros sense dret a pagues extraordinàries, fet que suposa rebre cada mes 6.736,09 euros, gairebé uns cent euros més que el que cobra fins ara.

Hisenda ha optat per aplicar als membres de l'Executiu la pujada general de l'1,5% prevista per als funcionaris, encara que als empleats públics se'ls afegeix un 0,25% més si el creixement del Producte Interior Brut (PIB) de 2017 supera el 3,1%. Aquest punt i mig d'increment salarial és el que està previst inicialment per als diputats. En la seva primera legislatura, Rajoy i els membres del seu Govern van tenir el sou congelat, cobrant el mateix amb el que va acabar l'equip del seu antecessor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.