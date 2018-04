Una diputada renuncia al sou al Congrés perquè cobra més que Rajoy a Barcelona

La recentment incorporada diputada del PP per Barcelona Maria Ángeles Esteller Ruedas va decidir renunciar al seu sou del Congrés i va optar per seguir cobrant com a regidora de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona, càrrec pel qual percep un salari anual fins i tot superior al del president del Govern, Mariano Rajoy. Esteller, que substitueix en el seu escó el que va ser cap de Gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, va haver de triar a la seva arribada a la cambra baixa un dels dos sous públics als quals té dret, el de diputada del partit que governa o el de regidora de l'oposició a la capital catalana.

La seva decisió va ser mantenir el seu sou com a portaveu municipal del PP i renunciar al seu salari base com a diputada, que és de 2.842,01 euros al mes. Això sí, per a sufragar les despeses de les seves estades a la capital, seguirà percebent la indemnització que abona el Congrés als diputats de fora de Madrid, que és de 1.842,10 euros. Esteller va voler deixar clar que la decisió no té motius econòmics, sinó polítics, ja que en estar actualment exercint tasques de portaveu municipal ha preferit que el seu sou base sigui el de l'ajuntament. Va afegir que si hagués optat per l'assignació del Congrés i les dietes de l'ajuntament, el seu sou seria més gran.