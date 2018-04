La Fiscalia insta a elevar les penes de la primera sentència de Gürtel

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat elevar les condemnes de la primera sentència sobre el cas Gürtel, la corresponent a l'activitat de la trama en la contractació de Fitur amb el Govern de la Comunitat Valenciana. El fiscal del Suprem Javier Zaragoza ha sol·licitat al Suprem que rebutgi tots els recursos i, a més, planteja que les penes imposades per malversació estan per sota del mínim legal, fet pel qual demana al tribunal que les elevi fins a arribar a aquest llindar.

Per als principals responsables de la trama això només tindria repercussió en la inhabilitació imposada, no en la presó. Així, la de Correa, Crespo i el Bigotes podria passar dels 10 als 15 anys. En canvi, sí que podria suposar augmentar la pena de presó de l'excap de gabinet de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret: de sis a set anys de presó per malversació. La pena per aquest mateix delicte per als funcionaris de la mateixa conselleria Isaac Vidal i Jorge Guarro pujarien dos anys. En tots els casos s'elevaria igualment la inhabilitació.

Per altra banda, l'exdelegat del Govern a Ceuta Luis Vicente Moro va ratificar davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga el presumpte finançament irregular del PP, que existia una «guerra de tresoreries» entre la formació política a nivell estatal i la Comunitat de Madrid, ja que l'extresorer Álvaro Lapuerta volia controlar totes les adjudicacions públiques.

Moro, que va declarar com a testimoni, va oferir una versió similar a la verbalitzada per l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González el passat mes de desembre, quan va comparèixer en qualitat de testimoni. L'exmandatari autonòmic va explicar davant del jutge que instrueix els anomenats «Papers de Bárcenas» que quan va arribar a la Vicepresidència de la Comunitat de Madrid van començar les tibantors amb l'extresorer popular Álvaro Lapuerta.