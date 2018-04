L'aplicació per a trobades gais Grindr va compartir dades privades d'usuaris

L'aplicació per a trobades gais Grindr va compartir amb tercers i sense informar els seus usuaris les dades que aquests trien difondre al seu perfil, inclòs si tenen la sida, encara que sense fins comercials, van revelar es publicacions especialitzades nord-americanes BuzzFeed News i Techcrunch. La transmissió d'informació de Grindr a les firmes Apptimize i Localytics, dedicades a optimitzar aplicacions, va ser identificada en principi per l'organització sense ànim de lucre noruega Sintef. Grindr, aplicació que va ser creada el 2009, gratuïta i qualificada com la «principal xarxa mundial de trobades per a homes gais» amb més de 3,6 milions d'usuaris actius diàriament, els va facilitar a aquestes companyies part de la informació com l'estat del VIH i la data de l'última prova. Altres dades filtrades van ser el número de telèfon mòbil, gènere, edat i interès de l'usuari.