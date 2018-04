L'ONU demana 3.000 milions de dòlars en ajuda humanitària per al Iemen

Més d'una vintena d'ONGs internacionals que treballen al Iemen van instar els donants a visitar el país per conèixer la realitat a la qual s'enfronten els iemenites i a treballar per tornar la pau al país, immers en una guerra civil des de fa més de tres anys, i no només comprometre fons. Aquest va ser el seu missatge als països presents a la conferència de donants celebrada a Ginebra, en què, segons va informar el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, es van aconseguir compromisos per 2.000 milions de dòlars. L'ONU va sol·licitar gairebé 3.000 milions de dòlars per atendre les necessitats dels més de 22 milions de iemenites que necessiten ajuda humanitària.

«Aquesta conferència suposa un destacable èxit de la solidaritat internacional amb els iemenites», va destacar Guterres al final de la mateixa, anunciant que s'havien rebut compromisos per més de 2.000 milions de dòlars. Durant la seva intervenció inicial, el secretari general havia avançat que l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units s'havien compromès ja amb 930 milions, mentre que la Unió Europea va anunciar una partida de 107,5 milions d'euros. «Els recursos humanitaris són importants, però no són suficients», va recordar Guterres.