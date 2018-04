Mor un altre palestí a la Franja de Gaza per trets dels soldats israelians

Un altre palestí va morir com a conseqüència dels trets realitzats per l'Exèrcit d'Israel a prop de la frontera a la franja de Gaza. El portaveu del Ministeri de Sanitat de Gaza, Ashraf al Qidra, va identificar la víctima com Ahmed Omar Arafa, de 25 anys. Al Qidra va detallar que Arafa va rebre un tret al pit quan es trobava al campament de refugiats d'Al Bureij, situat al sud de Ciutat de Gaza. D'aquesta manera, ja són 18 els morts des de l'inici de les protestes divendres.

Per part seva, Human Rights Watch (HRW) va denunciar que l'Exèrcit israelià va matar 14 palestins el passat 30 de març i en va ferir més de mil sense que l'ús de força letal estigués justificat i que el Govern hebreu va promoure una resposta excessiva per part dels seus militars . Per això, l'organització de defensa dels Drets Humans va insistir que la comunitat internacional hauria d'investigar els fets.

L'ONG va criticar que les autoritats israelianes no hagin presentat cap prova que demostrés l'ús d'armes per part dels manifestants. L'organització va insistir que, si els palestins no suposaven un perill real per als militars que estaven situats a la frontera, l'ús de munició real contra ells no estava justificat.