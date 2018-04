Palma Tensió entre les reines Letizia i Sofia per una foto amb les infantes

La missa del diumenge de Resurrecció a la catedral de Palma va suposar un aparent acostament entre els Borbó, ja que per primera vegada en quatre anys, el rei Joan Carles es va unir a la resta de la Família Reial en la celebració de l'últim dia de Setmana Santa, però la perfecta sintonia que la família va voler escenificar es va trencar en un moment puntual, com demostra un vídeo que s'ha fet viral. Després de finalitzar la cerimònia religiosa, amb les portes de la catedral obertes de bat a bat, la reina Sofia abandonava l'església acompanyada per les seves dues netes, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Els fotògrafs van intentar retratar aquesta imatge, amb la qual la reina Letizia no estava d'acord, fet pel qual va anar fins a la infanta Leonor i va arribar a treure el braç de la reina Sofia de l'esquena de la seva filla.