Pedro Sánchez: «Com més impossible sembla el màster de Cifuentes, més possible és la moció de censura»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dimecres que "com més impossible sembla el màster" en Dret Autonòmic de la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, "més possible" és que els socialistes presentin una moció de censura contra la dirigent del PP amb Ángel Gabilondo com a candidat alternatiu.

Així ho ha assegurat en una entrevista d'Onda Cero, recollida per Europa Press, hores després de conèixer que, segons una informació publicada en el diari 'El Confidencial', almenys dues de les signatures dels professors incloses en l'acta de la Universitat Rey Juan Carlos que va exhibir Cifuentes per demostrar que va finalitzar el màster van ser falsificades.

Sánchez ha alertat que, en aquest cas, el cas podria entrar "en territori de responsabilitats penals si hi ha hagut suplantació d'identitat i falsedat documental".

Amb aquesta i altres informacions anteriors publicades per 'eldiario.es', mitjà que va publicar la primera exclusiva sobre aquest cas, "es va consolidant la sensació que Cifuentes no pot dir la veritat perquè si hauria d'assumir en primera persona les seves responsabilitats polítiques", en opinió de Sánchez.



I encara que els socialistes esperaran a escoltar les explicacions que pugui aportar aquest dimecres la presidenta a l'Asamblea de Madrid, Sánchez ha deixat clar que "la mentida no pot presidir la Comunitat de Madrid", que ha de tornar a la normalitat institucional després d'una "riuada de casos" de "falta d'exemplaritat" protagonitzats pel PP i la presidència del qual necessita "recuperar el bon nom", malmès per "una senyora que no està sent transparent".

"Si Cifuentes dona explicacions contundents, no hi ha cas. Però si no, cadascun dels grups haurem d'assumir la nostra responsabilitat i també el soci de govern de Cifuentes", això és, Ciutadans.

Sánchez ha revelat que no ha parlat d'aquest tema amb el líder de Cs, Albert Rivera, però ha recordat que en l'acord de govern que va signar el partit 'taronja' amb el PP de Madrid s'incloïa que no es permetria que cap membre del Govern hagués falsejat el seu expedient acadèmic o el seu currículum.