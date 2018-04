Podem pregunta si la detenció de Falciani és "un favor" a Suïssa per demanar l'extradició d'"exiliats" del procés

El portaveu de Podem al Parlament Europeu, Miguel Urbán, s'ha preguntat aquest dimecres si la detenció de l'enginyer informàtic Hervé Falciani, en virtut a una ordre d'arrest emesa per les autoritats de Suïssa, és "un favor d'Espanya per demanar l'extradició d'Anna Gabriel i altres persones exiliades polítiques" que es troben en aquest país.

"Detenir un filtrador que ha defensat els drets humans en contra del poder és un favor d'Espanya per demanar l'extradició d'Anna Gabriel i altres persones exiliades polítiques a Suïssa?", és la pregunta que ha formulat el dirigent del partit lila en un missatge difós al seu compte de Twitter, recollit per Europa Press.

>h2>"Solidaritat amb Falciani

Així mateix, ha mostrat la solidaritat de la seva formació amb Falciani "per denunciar els defraudadors i lladres". Precisament aquest dimarts, Urbán i altres dirigents de Podem van participar a les protestes convocades amb motiu del Dia Internacional contra els paradisos fiscals.

"És imprescindible una coordinació a nivell europeu contra l'evasió fiscal, com el treball que ja hem començat amb França Insubmisa i al qual se sumaran més forces. La Comissió Europea ha demostrat tenir poca iniciativa i nul·la legitimitat amb comissaris com el senyor Cañete, salpicat pels Papers de Panamà, o eines com la llista negra de paradisos fiscals, que ha resultat ser més aviat una llista per blanquejar caus fiscals", va denunciar Urbán durant la concentració a Madrid, en declaracions als mitjans.