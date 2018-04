Un taxista xinès troba la seva filla desapareguda fa 24 anys

Un home de la ciutat central xinesa de Chengdu ha aconseguit trobar la seva filla, desapareguda fa 24 anys, gràcies a la utilització del seu taxi per difondre la història i donar-la a conèixer a tot el país. L'home, Wang Mingqing, va decidir fer-se taxista el 2015 per poder conèixer més gent i explicar al major nombre possible de persones la història de la seva filla, perduda el 1994, quan només tenia tres anys, en un descuit del seu pare quan aquest tenia un lloc de menjar al carrer i ella estava al seu costat. Wang i la seva dona van passar anys enganxant cartells amb la cara de la seva filla, en contacte amb la policia i visitant orfenats i hospitals, però ha estat al taxi, explicant la història a més de 17.000 passatgers, quan el pare va aconseguir arribar a més gent. La filla de Wang va conèixer el mes passat a través de la premsa la recerca del seu pare mitjançant el taxi i va contactar amb la policia.