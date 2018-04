Trump anuncia que desplegarà les tropes a la frontera amb Mèxic

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que desplegarà les tropes a la frontera amb Mèxic i les mantindrà allà fins que el mur estigui construït per garantir la seguretat de la línia limítrofa, cap a on ara es dirigeix una caravana de més de mil immigrants centreamericans. «Protegirem la nostra frontera amb els nostres militars. És un gran pas», va assegurar Trump des de la Casa Blanca, on va rebre els líders d'Estònia, Letònia i Lituània. «No podem tenir gent arribant al nostre país de forma il·legal, desapareixent i sense comparèixer davant els tribunals», va assegurar.

Unes hores abans, Trump havia publicat diversos tuits en què va amenaçar Mèxic de dinamitar les negociacions sobre el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord i de tallar «l'ajuda exterior a Hondures i a tot els països que permetin» que la caravana continuï.

El president dels EUA va retreure a l'anterior Administració de Barack Obama que, com a conseqüència de les seves regulacions migratòries, la frontera és tan feble que, si la caravana arriba a la línia limítrofa, serà com si aquesta no existís. «Les nostres lleis són patètiques», va lamentar.

El Govern mexicà va respondre en un comunicat que «Mèxic no promou la migració irregular» i va recordar que aquest «Viacrucis del Migrant» es produeix cada any des de 2010 per «cridar l'atenció sobre el fenomen migratori» i, com en ocasions anteriors, les autoritats mexicanes han actuat «amb estricte compliment de la llei».

Per la seva banda, el portaveu de la Presidència d'Hondures, Ebal Díaz, va expressar la «indignaci» del Govern pel que considera «una al·lusió injusta» a la nació centreamericana. «Hondures seguirà treballant i creixent amb o sense el suport del president Trump», va asseverar.

En un altre ordre de coses, Trump va revelar que planeja retirar aviat de Síria les tropes nord-americanes desplegades a la nació àrab, on es lliura una guerra civil que suma ja set anys. «Vull portar les tropes a casa. Hem gastat 7 bilions de dòlars al Pròxim Orient en els últims set anys», va dir.