El currículum de Maroto al web del PP inclou un màster que no ho és

El vicesecretari de Política Social del PP, Javier Maroto, ha admès aquest dijous en directe a la Cadena Ser que el seu currículum al web del PP inclou un màster que no va cursar. Segons Maroto, és fruit d´un error en la traducció del títol que va obtenir, que malgrat que consta al currículum com a màster en Gestió i Administració Pública en realitat és un Programa de Lideratge per a la Gestió Pública de l´IESE. El mateix Maroto ha explicat que aquest és un títol "menor al màster" que sí que va cursar i que apareix correctament relacionat al web del Congrés dels Diputats, que és "la pàgina oficial on apareix la meva titulació". Ho ha justificat perquè "moltes vegades hi ha gent que tradueix els programes com a màsters" tot i que si algú ho fa així "s´està equivocant".