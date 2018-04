Escridassen la Reina Letizia en la seva reaparició pública

Una jove ha xiulat i increpat aquest dijous a la Reina Letizia quan aquesta sortia de participar en un acte a l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) a Madrid. Davant la seu s'havien congregat una trentena de transeünts i curiosos i en el moment en què la Reina s'ha ficat en el seu cotxe s'han escoltat xiulets i les paraules "Fuera, antipática, floja" des de darrere de les càmeres de televisió.

La jove que les ha dit després als periodistes que hagués volgut que la Reina digués "gràcies a tots els espanyols" per donar "de menjar" a tota la seva família, i l'ha titllat de "mal educada pel que li ha fet la seva sogra", al·ludint així al vídeo que ha circulat per les xarxes socials que mostra a la Reina Sofia tractant de fer-se una foto amb les seves nétes mentre Letizia passa diverses vegades per davant d'elles.

La Reina ha tingut aquest dijous el seu primer acte públic després que comencés a circular el vídeo, assistint, com tenia previst, a la II Jornada sobre el tractament de la discapacitat en xarxes socials a la seu de l'Organització Mèdica Col·legial. A la seva arribada alguns turistes arribats d'Astúries l'han saludat i li han dit "guapa".

Letizia ha entrat somrient i saludant amb la mà i, igualment, a la sortida s'ha limitat a somriure i a saludar amb la mà, mentre els periodistes li preguntaven a crits què tal es trobava.

La Casa Reial ha optat per no fer cap comentari sobre la polèmica que ha generat el vídeo i la seva única resposta és seguir treballant i complint amb l'agenda que tenen prevista els diferents membres de la Família Reial.

Durant l'acte, que ha durat gairebé dues hores, s'han escoltat aplaudiments a la Reina quan el representant del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha agraït a Letizia seu compromís i el seu suport a l'organització.