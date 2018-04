La Fiscalia qualifica la xarxa Gürtel de «trama criminal per saquejar»

El fiscal del Tribunal Suprem Javier Zaragoza va destacar a la vista celebrada a l'alt tribunal per estudiar els recursos dels onze condemnats per «arreglar» les adjudicacions de l'expositor de la Comunitat Valenciana a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que la xarxa Gürtel és una «trama criminal que es dedicava a saquejar les arques públiques» en aquesta autonomia.

Així ho va dir el representant del Ministeri Públic durant la seva intervenció, en què va demanar que es rebutgin tots els recursos presentats per les defenses i que es confirmi la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana al febrer de 2107. Els líders de la xarxa corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez El Bigotes estan condemnats a entre 12 i 13 anys de presó per aquests fets; però també evan ser condemnats exdirigents polítics com Milagrosa Martínez o Rafael Betoret.



Condemna «justificada»

Per al fiscal de l'alt tribunal «està perfectament justificada la condemna» perquè es tracta d'una «trama criminal que es dedicava a saquejar les arques públiques a la Comunitat Valenciana» i va afegir que la seva activitat era «permanent en el temps» i que també es realitzava a «altres parts de la geografia espanyola».

Pérez va demanar al Suprem que ordeni la repetició del judici de la trama Gürtel sobre l'adjudicació del Fitur perquè la sala del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que va dictar la sentència estava «contaminada». El lletrat José Javier Vasallo va destacar a la vista que la sala estava «contaminada» perquè almenys un dels magistrats va formar part de l'òrgan que va rebutjar els recursos dels acusats contra la interlocutòria que concloïa la investigació.

Per part seva, la defensa de Correa va sol·licitar una rebaixa de la pena de 13 anys perquè, segons va explicar, no es pot jutjar el mateix fet diverses vegades a la mateixa macrocausa. Així ho va dir l'advocat Juan Carlos Navarro, tot afegint que existeix una «desproporció de la pena» imposada a l'empresari perquè a tot el cas Gürtel se l'està acusant del mateix delicte de malversació de cabals públics de forma continuada, depenent de la «temàtica» o de la «zona geogràfica». «No podem ser jutjats dues vegades pel mateix», va destacar.

En aquest sentit, va fer referència al fet que el cas Gürtel és un «hipermacroprocés que deriva en un macroprocés i que al seu torn deriva en causes», a causa de les diferents peces separades.