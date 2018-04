L'autora dels trets a la seu de Youtube va ser una usuària que es considerava censurada

La Policia nord-americana va identificar l'autora del tiroteig que va deixar tres persones ferides dimarts a la seu de Youtube a San Bruno, a l'estat de Califòrnia, com Nasim Najafi Aghdam, una blocaire vegana que va acusar la companyia de censurar els seus vídeos. Els agents van confirmar que Nasim Najafi Aghdam, una dona de 39 anys de San Diego, va ser qui va perpetrar l'atac de dimarts a la seu de Youtube, on treballen 2.000 persones. Aghdam va ferir tres persones: dues dones -una 32 anys i una altra de 27- i un home de 36 anys, que es troba en estat crític. El tiroteig va acabar quan Aghdam es va suïcidar.

«El departament de Policia de San Bruno està investigant el motiu del tiroteig. Fins al moment, no hi ha indicis que l'autora conegués les víctimes o que tingués com a objectiu matar certes persones en concret», va informar la policia en un comunicat. Segons el mitjà californià The Mercury News, Aghdam era una usuària molt activa a YouTube, Facebook i Instagram. A més, Aghdam gestionava un web anomenat NasimeSabz.com, on escrivia sobre la cultura persa i el veganisme i crític amb Youtube. En el seu canal en aquesta xarxa social, la dona penjava rutines d'exercici físic poc convencionals.