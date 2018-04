Linxen un ninot a Sevilla que representava l'assassina de Gabriel Cruz

Moviment contra la Intolerància ha enviat a la Fiscalia de Delictes d'Odi de Sevilla un vídeo que recull la «Crema de Judes» de la localitat sevillana de Coripe, realitzada diumenge passat a la plaça principal del poble, on, segons explica l'associació denunciant, va tenir lloc el linxament d'una nina, feta de tela i de palla, que representava una dona negra, amb perruca arrissada, imitant Ana Julia Quezada, l'assassina confessa del nen Gabriel Cruz, el petit que va desaparèixer a Níjar (Almeria) a finals del mes de febrer. Segons Moviment contra la Intolerància, l'esmentada nina representativa d'Ana Julia va ser portada a la plaça escortada per uns homes vestits de policies que, abans de penjar-la, li van donar diversos cops per després ser tirotejada amb munició de mentida, fins que va començar a cremar.

Durant els fets es poden escoltar expressions «vexatòries i humiliants que feien referència a la seva condició de dona negra, aclamant el linxament i la violència», i tot això es realitzava en un context popular amb «menors presenciant els fets», segons l'associació. Moviment contra la Intolerància va sol·licitar a la Fiscalia de delictes d'odi de Sevilla «l'obertura immediata de diligències d'investigació».