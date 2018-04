El Moviment 5 Estrelles proposa un pacte de govern a Itàlia com el d'Alemanya

El Moviment 5 Estrelles d'Itàlia va proposar un acord a l'estil alemany als seus dos oponents polítics en el marc de les consultes formals per a la formació d'un nou Executiu després dels comicis del passat 4 de març. «Proposarem un contracte de Govern com el que tenen els alemanys i el que s'escriu es fa i el que no està escrit, no es fa», va afirmar el líder de la formació, Luigi Di Maio.

Di Maio ja va descartar dimarts participar en una coalició en la qual estigués Forza Italia, el partit de l'exprimer ministre Silvio Berlusconi, decisió que va augmentar la tensió entre Forza Itàlia i La Lliga, que van competir com a coalició electoral.

El polític també va instar La Lliga a posicionar-se. «La Lliga ha de decidir de quin costat està: si vol ajudar el Moviment 5 Estrelles a millorar el país o prefereix aferrar-se al passat de Silvio Berlusconi, l'home que va poder canviar Itàlia i no ho va fer», va puntualitzar.

Així mateix, les declaracions de Di Maio suposen un problema per al Partit Demòcrata (PD), que sospesa sumar-se al Moviment 5 Estrelles, tot i que no fer-ho va ser una de les decisions preses per Renzi abans d'abandonar el càrrec.

El Moviment 5 Estrelles es va imposar a les eleccions del passat 4 de març amb un 32,7 per cent dels vots, tot i que la coalició de centredreta de la Lliga de Matteo Salvini i de Forza Italia va aconseguir un 37 per cent de suport. En tot cas, cap força compta amb els escons suficients per governar en solitari.