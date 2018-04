La presidenta del tribunal del TFM de Cifuentes declara que no va signar l'acta

La professora que figura com a presidenta del tribunal que va avaluar el Treball de Fi de Màster (TFM) de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha declarat aquest dijous que no va signar l'esmentat document, de manera que no reconeix la signatura que apareix estampada en el mateix.

Diferents fonts universitàries han confirmat a Europa Press que la professora Alicia López de los Mozos hauria assenyalat a la Inspecció encarregada de la informació reservada oberta per la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) que no va signar aquest acta que va ser facilitada per l'equip de Govern de Cristina Cifuentes el passat 21 de març entre els documents per acreditar que la dirigent madrilenya havia cursat aquests estudis.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press han assenyalat que la Universitat, davant d'un indici de delicte, com una presumpta falsificació d'un document públic, té l'obligació de traslladar els fets a la Fiscalia per investigar-ho.

Aquesta mateixa tarda, el centre emetia un comunicat anunciant que traslladaria a la Fiscalia les presumptes irregularitats trobades en aquest cas, després d'obrir, precisament, la investigació interna, i després de les últimes informacions periodístiques que apuntaven, entre altres coses, que no va haver tal tribunal.

Ahir 'El Confidencial' va publicar una informació relativa a la presumpta falsificació en la signatura de dues professores de l'acta del tribunal sobre el Treball de Fi de Màster (TFM) de Cifuentes i avui també apunta que aquest tribunal no s'hauria reunit com indicava aquest document.

Altres fonts consultades han remarcat la necessitat segons la normativa que la presidenta del tribunal sigui un professor titulat. En el cas de López de los Mozos, la pàgina web de la universitat recull que és professora contractada doctoral de Dret Constitucional.

En l'acta lliurat per part de la universitat a l'equip de Cifuentes el passat 21 de març, figura ella en qualitat de presidenta, al costat d'altres dues professores, Clara Souto, com a vocal; i Cecilia Rosado, com a secretària. Altres fonts universitàries han assenyalat a Europa Press que hi hauria una segona professora que tampoc hauria signat.

En aquest document, que ahir la Comunitat ja no facilitava després de la polèmica, apareix que el tribunal es va reunir el 2 de juliol, i que acordava atorgar a l'alumne la qualificació global de Notable, en concret, un 7,5.

La presidenta madrilenya assegurava ahir als mitjans que va acudir a primera hora de la tarda aquest dia per exposar un resum del seu TFM, que va durar aproximadament deu o quinze minuts. També va admetre que no el trobava entre les seves coses i que seguia buscant-los.