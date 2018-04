El PSOE presentarà una moció de censura contra Cifuentes

El portaveu del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, va anunciar que presentaran tant davant del Comitè Executiu del PSOE-M com del PSOE una proposta de moció de censura contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, després de les seves explicacions sobre el màster cursat a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC). Així ho va anunciar després del ple extraordinari celebrat a l'Assemblea de Madrid, on, segons el seu parer, les explicacions de Cifuentes van ser «insuficients». «No podem dir que s'hagi dit exactament tota la veritat», va assenyalar Gabilondo en aquest sentit. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va anunciar que dóna suport a la moció de censura.

Per part seva, el secretari general de Podem Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, va assegurar que la seva formació donarà suport amb els seus 27 diputats a la moció de censura que presentarà el PSOE contra Cifuentes. Espinar va afegir que la presidenta autonòmica s'havia mantingut ahir en la mateixa situació «que fa 24 hores i que fa 48 hores»; al mateix temps que va destacar que la dirigent madrilenya «ha mentit respecte el seu màster», tot ironitzant que s'estigui convertint en la «Berlusconi espanyola».

El Confidencial va publicar ahir que el document que va utilitzar Cifuentes per intentar demostrar que va completar el seu màster el 2012 va ser fabricat el passat 21 de març, només unes hores després que esclatés l'escàndol. Almenys dues de les tres firmes de professores que consten a la suposada acta de presentació del treball final de màster (TFM) de la presidenta madrilenya van ser falsificades, segons fonts de l'Institut de Dret Públic (IDP) de la universitat, l'organisme del qual depèn la titulació. El catedràtic responsable d'aquest polèmic màster, Enrique Álvarez Conde, va reunir dimarts les professores al despatx d'un advocat per intentar pactar una versió comuna en la seva imminent declaració davant la investigació interna que ha estat oberta per la universitat.

Segons l'acta, Cifuentes hauria presentat el seu TFM el 2 de juliol de 2012, quan era delegada del Govern a Madrid. El tribunal que teòricament la va avaluar estava integrat per les professores de la Universitat Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos (presidenta), Clara Souto (vocal) i Cecilia Rosado (secretària). Les firmes de les tres apareixen al peu del document que va difondre Cifuentes com a prova que tenia la titulació sense irregularitats. No obstant això, dues de les tres docents, López De los Mozos i Souto, mai van estampar la seva rúbrica a l'acta. La signatura de Rosado s'està investigant.



No troba el treball final

La presidenta de la Comunitat de Madrid va admetre que tenia «molt poc» temps per assistir a les classes del màster i va explicar que els professors es van adaptar a les seves «circumstàncies». En aquest sentit, va assenyalar que l'assistència a classe o les proves d'avaluació, tot i ser un màster presencial, se solen substituir per presentació de treballs, tutories i «altres activitats que són complementàries i que depenen de cada professor». Cifuentes va admetre que no troba el seu treball de final de màster, però que el seguirà buscant i si arriba a trobar-lo l'ensenyarà.