La reina Letizia, «desolada» pel moment de tensió viscut amb la reina Sofia

Imma Aguilar, amiga de la reina Letizia des que van coincidir treballant a CNN+ entre 1999 i 2000, va assegurar que la seva amiga «està preocupada i desolada» pel moment de tensió viscut amb la reina Sofia a les portes de la catedral de Palma diumenge passat. La picabaralla va ser gravada en un vídeo que s'ha viralitzat i que van recollir tots els mitjans de comunicació nacionals i internacionals, quelcom que a la Reina, tan atenta a la imatge de les seves filles, la preocupa.

Segons va explicar al programa El Círculo de Telemadrid, Aguilar va poder parlar amb la Reina per telèfon i durant aquesta conversa Letizia va descriure el que va passar com «una ximpleria» i un «gest natural». «Jo crec que són les imatges d'una mare preocupada per la imatge de les seves filles. He parlat fa una estona amb la reina Letizia i està molt preocupada i bastant desolada per aquesta situació. Ella està molt compromesa amb la cura de les seves filles, amb la protecció de la seva imatge, la preocupa qui els fa fotos, la preocupa on van, qui se'ls acosta... És una reacció molt de mare», va explicar Aguilar.

«Ha estat una ximpleria, no és un tema greu ni ha passat res. Simplement és un gest natural. Ella no és una persona que hagi estat educada des de l'origen per tenir un determinat comportament públic. És una persona molt compromesa amb la seva feina, amb la seva professió, amb el paper que exerceix i, com a mare, amb les seves filles», va afegir Aguilar sobre la dona de Felip VI.