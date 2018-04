Rússia titlla l'atac contra l'exespia de «provocació» dels EUA i el Regne Unit

El director del Servei d'Intel·ligència Exterior de Rússia (SVR), Sergei Narishkin, va assegurar que l'atac contra l'exespia rus Sergei Skripal és «una grotesca provocació» dels serveis d'espionatge del Regne Unit i els Estats Units. «Fins i tot quan avança el cas Skripal, que és una grotesca provocació toscament organitzada per les agències d'Intel·ligència dels Estats Units i el Regne Unit, alguns països europeus no tenen pressa per seguir Londres i Washington i prefereixen solucionar la situació», va afirmar Narishkin en el seu discurs en la conferència global de seguretat a Moscou. Narishkin va denunciar que els EUA estan intentant «contínuament» camuflar la seva «política d'imposició» sota «el paraigua de la solidaritat internacional», mirant de donar una «aparença de voluntarietat» a la seva manera de relacionar-se amb altres països a partir de la imposició.