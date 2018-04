Un ciclista mort i vuit ferits en ser atropellats per un vehicle a Palma

Un ciclista va morir i vuit més van resultar ferits, dos d'ells greus, en ser atropellats per un turisme a la carretera que uneix els municipis de Capdepera i Artà, a Palma. La conductora del cotxe va envestir per darrere el gran grup de ciclistes -tots ells estrangers- cap a dos quarts de deu del matí.

Des del Servei d'Atenció Mèdica Urgent van explicar que un ferit crític va ser traslladat a l'Hospital de Manacor, on va morir, el mateix centre hospitalari on va ingressar un dels ciclistes en estat greu.

L'altre ciclista ferit greu va ser traslladat a l'Hospital de Muro. De les sis víctimes restants, totes elles amb un diagnòstic de menor gravetat, dues van ser ingressades a l'Hospital de Muro i quatre al de Llevant. Fins al lloc dels fets es van desplaçar l'Institut Armat, la Policia Local de Capdepera, el metge del PAC del municipi, dues ambulàncies de Suport Vital Avançat, la unitat logística del 061 i ambulàncies privades.

La dona que va atropellar els ciclistes està investigada per un delicte de lesions per imprudència greu. Així ho van confirmar fonts de la Guàrdia Civil, que ja ha pres declaració a la dona. Els agents van sotmetre la conductora a proves toxicològiques per detectar si hi havia consumit algun tipus de drogues o alcohol. La jove, de 28 anys i nascuda a Artà, va donar positiu en el test preliminar de drogues i alcoholèmia. Els resultats hauran de ser confirmats en un centre sanitari.



Atropellament en una recta

L'alcalde de la localitat, Rafel Fernández, va explicar que l'atropellament múltiple es va produir en una recta i que la presència de marques de pneumàtics a l'asfalt fa suposar que el vehicle circulava a una velocitat excessiva. Fernández va destacar les importants destrosses produïdes, en una accident que va deixar fins i tot bicicletes trencades per la meitat a causa de l'impacte.