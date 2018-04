El director del màster de Cifuentes diu que «va reconstruir» l'acta per ordre del rector

El director del Màster en Dret Públic de l'Estat Autonòmic de la Universitat Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, ha afirmat aquest divendres que "va reconstruir" el 21 de març i per ordre del rector l'acta del tribunal que suposadament havia examinat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, del seu Treball de Fi de Màster (TFM).

En una entrevista concedida a Onda Cero recollida, Álvarez Conde ha afirmat que després que eldiario.es donés a conèixer l'escàndol al voltant del màster va ser cridat pel rector, Javier Ramos, per comparèixer en una roda de premsa.

"A partir d'aquest moment es produeix una reunió on hi ha moltes persones que les tinc perfectament identificades. El rector pregunta si hi ha treball. Dic que jo no el tinc i que crec que la normativa exigeix ??que als dos anys es destrueixin tots. Així que no tinc ni aquest ni cap altre ", ha assenyalat.

"(El rector) em diu: 'cal trobar un document, cal reconstruir un document', literalment -prossegueix Álvarez Cobos-. Li vaig fer cas per la meva responsabilitat institucional i vaig intentar reconstruir una hipotètica acta que se li va enviar al rector a la tarda i al subdirector del gabinet de premsa per un gmail, ja que em va dir que ho enviés des d'un gmail ".

El director del màster ha afegit que el rector no va remetre aquest document reconstruït a Cristina Cifuentes i diu que caldrà "preguntar-li a ella o al rector, com el va conèixer" ja que segons la seva opinió, "resulta estrany que una alumna conegui una acta del seu examen sense sol·licitar-ho en temps i forma ".

Assegura que mai havia emprès abans la "reconstrucció" d'una acta perquè "mai" en la seva carrera havia "tingut el requeriment de l'autoritat competent per fer-ho".

Segons el seu relat, estant encara "al despatx del rector", es va posar en contacte "amb les tres persones que havien format part del tribunal, en primer lloc amb la professora Alicia Pérez de los Mozos, que és la que consta a l'acta com a presidenta de l'òrgan que en teoria va avaluar el TFM i que aquest dijous declarava que la signatura en el document no era seva.

"Vaig entendre, no sé si amb encert o com a error meu que hi havia una decisió del rector de procedir a això i la reconstrucció va ser feta per una altra de les meves deixebles, que figurava com a secretària (Cecilia Rosado), que em semblava el més lògic. Ella va demanar l'autorització de les altres dues ", ha assegurat, per reiterar: "Ella va procedir a la reconstrucció perquè vaig entendre que hi havia una decisió del rector ".

Segons la seva explicació, Rosado va recollir el permís de les altres dues integrants del tribunal, Alícia Pérez de los Mozos i Clara Souto per fabricar l'acta i compta amb "proves testificals de l'autorització de les altres dues persones documentalment demostrable".

En tot cas, incideix que es tracta d'una reconstrucció i "no és la falsificació de cap document" perquè l'acta ha d'existir i estar "en els serveis administratius de la Universitat" atès que, conforme ha dit, abans les comunicacions es realitzaven sempre "per correu intern", no de forma electrònica.

"L'acta existia i ha d'estar en els serveis administratius de la Universitat perquè tot en aquella època s'enviava per correu intern. No hi havia servei informàtic en aquell moment. El document original no el tinc, pregunteu als serveis administratius de la universitat si tenen aquest document, si tenen el dels altres alumnes que van cursar el màster ", ha plantejat.

Preguntat per la roda de premsa que va oferir la universitat en un primer moment per defensar la legalitat de tot el procés, Álvarez Cobos ha assegurat que des del seu punt de vista, no hi havia il·legalitat. "Jo no vaig matricular l'alumna i jo no tinc constància de la nota de no presentat i jo no ho vaig autoritzar per escrit perquè ningú dels serveis administratius em va comunicar que existís aquesta situació. No tinc res a veure amb el canvi de la nota" , ha conclòs.