Un grup de persones escridassa la reina Letizia a la sortida d'un acte a Madrid

La reina Letizia va ser escridassada ahir al matí a la sortida de l'acte en el qual havia participat sobre el tractament de la discapacitat a les xarxes socials, celebrat a Madrid. Un grup de persones va manifestar el seu malestar per la picabaralla protagonitzada entre Letizia i la la reina Sofia durant la missa de Pasqua celebrada a la catedral de Palma de Mallorca diumenge passat.

La imatge del desencontre entre les dues reines ha transcendit en tots els mitjans i són molts els comentaris que s'han fet al respecte. Ahir al matí, a més de diversos reporters que preguntaven a l'esposa de Felip VI si «està bé» i si «està preocupada», una trentena de transeünts i curiosos esperaven la sortida de la consort de la seu de l'Organització Mèdica Col·legial, on va acudir a la segona jornada sobre el tractament informatiu de la discapacitat.

En el moment en què la Reina va entrar al seu cotxe es van sentir xiulets de diversos dels presents i les paraules d'una jove que deia: «Fora, antipàtica, prepotent», des de darrere de les càmeres de televisió. La jove que va proferir aquests insults va assegurar després als periodistes que hauria volgut que la Reina digués «gràcies a tots els espanyols» per donar «de menjar» a tota la seva família, i la va qualificar de «mal educada pel que ha fet la seva sogra», al·ludint així al vídeo que ha circulat per les xarxes socials que mostra la Reina Sofia intentant fer-se una foto amb les seves netes mentre Letizia passa diverses vegades per davant d'elles.

A la seva arribada a l'acte, el segon des de la missa de Pasqua de diumenge i el primer des que va saltar la polèmica, la reina Letizia va baixar del cotxe oficial molt somrient i aparentment relaxada, i va ser rebuda per la ministra Dolors Monserrat. El mateix gest que va mantenir a la sortida mentre saludava.



Silenci a la Casa Reial

La Casa Reial ha optat per no fer cap comentari sobre la polèmica i la seva única resposta és l'aposta per seguir treballant i complint amb l'agenda que tenen prevista els diferents membres de la Família Reial.