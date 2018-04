Els ortodoxos es preparen per a l'arribada del diumenge de Pasqua

Els ortodoxos es preparen per a l'arribada del diumenge de Pasqua

Els 200 milions de cristians ortodoxos del món utilitzen un calendari diferent al de l'església catòlica romana i les esglésies evangèliques, raó per la qual la celebració cau en una data diferent. Malgrat que aquí ja es va fer la Pasqua fa uns dies, en el seu cas arribarà aquest pròxim diumenge. En alguns llocs, com per exemple Ucraïna, ja estan esperant aquesta festivitat amb ganes, i en el cas de la seva capital, Kíev, han decorat la plaça principal amb tot de conills de Pasqua de diferents colors.