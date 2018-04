El Tribunal Suprem del Brasil avala l'entrada de Lula a la presó

El Tribunal Suprem Federal del Brasil (STF) va rebutjar el recurs d' habeas corpus presentat per la defensa de l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva i va votar a favor que ingressi a la presó per la seva condemna per corrupció. Després d'onze hores de debat, la presidenta de la cort, Cármen Lúcia, va desempatar la votació, que comptava amb cinc vots a favor i cinc en contra.

Així, amb sis vots en contra de l' habeas corpus presentat per l'exdirigent, el tribunal va donar el seu veredicte sobre l'apel·lació amb la qual Lula pretenia evitar el seu ingrés a la presó fins a esgotar tots els recursos possibles contra aquesta condemna, que suposaria la seva permanència a la presó durant 12 anys per delictes de corrupció passiva i blanqueig de capitals per acceptar un tríplex de luxe a São Paulo com a pagament de la constructora OAS pels seus favors polítics.

El líder esquerrà ha esgotat pràcticament la segona instància i només li queda acudir als alts tribunals –l'STF i el Tribunal Superior de Justícia– per revertir la condemna. Una vegada ferma, la sentència li impedirà que pugui competir en les eleccions presidencials del 7 d'octubre.



Enorme popularitat

Malgrat la seva implicació en un entramat de corrupció, Lula continua sent un dels polítics més populars del país: l'expresident seria el favorit de cara als comicis presidencials.

La decisió del Suprem contra Lula suposa un dur cop per a una persona que s'ha vist embolicada en diversos casos de corrupció que han posat en dubte l' establishment polític i el Partit dels Treballadors (PT), que va estar el poder entre 2003 i 2016. La societat brasilera continua profundament dividida atès que la successora de Lula, Dilma Rousseff, va ser deposada després d'un judici polític en el marc d'un altre escàndol de corrupció.