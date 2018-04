La universitat on Cifuentes va fer el màster portarà les irregularitats a la Fiscalia

La Universitat Rey Juan Carlos (URJC) portarà a la Fiscalia les informacions sobre presumptes delictes relatius a les qualificacions que va obtenir la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, després de cursar un màster de Dret al centre, perquè les investigui. El rector de la institució, Javier Ramos, ha pres aquesta decisió com a conseqüència de la investigació interna ordenada el passat 21 de març i davant l'aparició d'informacions que parlen d'actuacions que «podrien ser constitutives de delicte».

El mateix rector compareixerà avui davant els mitjans a l'edifici de Rectorat del Campus de Móstoles per donar més detalls sobre aquest assumpte. El diari El Confidencial va publicar que el tribunal que s'havia de pronunciar sobre el treball de final de màster de Cifuentes no s'hauria reunit, contràriament al que indicava una acta en la qual podrien haver-hi almenys dues signatures falses.

Paral·lelament, la Fiscalia de l'àrea de Móstoles ha obert diligències per investigar la denúncia presentada per diverses associacions d'estudiants per presumptes irregularitats en el màster.

Per part seva, la professora que consta com a presidenta del tribunal que va avaluar el treball de final de màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid va declarar que no va signar l'esmentat document, de manera que no reconeix la firma que apareix estampada en el mateix.

Diferents fonts universitàries van confirmar que la professora Alicia López de los Mozos hauria assenyalat a la Inspecció encarregada de la informació reservada que no va signar aquest acta que va ser facilitada per l'equip de Govern de Cifuentes el passat 21 de març entre els documents per acreditar que la dirigent madrilenya havia cursat aquests estudis.

El PSOE va registrar a l'Assemblea de Madrid la moció de censura contra la presidenta de la Comunitat perquè considera «insuficients» les seves explicacions sobre el màster. En aquest sentit, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no té dubtes que Cifuentes no va superar el màster en Dret Autonòmic. «Cada minut, cada segon que passa queda més clar que no va acabar aquest màster i el PSOE intentarà que no acabi com a presidenta de la Comunitat de Madrid aquesta legislatura», va assenyalar.



«Caigui qui caigui»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va advertir que «arribarem fins al fons d'aquest assumpte, caigui qui caigui», alhora que va avançar que avui proposarà que es formi la Comissió d'Investigació perquè d'aquí a dues setmanes passin a declarar totes les parts que han estat implicades en la trama.

La presidenta de la Comunitat de Madrid va qualificar de «bona notícia» que la Universitat Rey Juan Carlos hagi decidit traslladar a la Fiscalia que investigui si hi va haver delictes amb les qualificacions del seu màster i espera que s'arribi «fins al final» en la investigació d'aquest cas.