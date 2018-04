Almenys 8 palestins morts més per trets israelians a la Franja de Gaza

Almenys vuit palestins van morir com a conseqüència dels trets efectuats per les forces de seguretat d'Israel contra els participants a les protestes a prop de la frontera a la Franja de Gaza. El portaveu del Ministeri de Sanitat de Gaza, Ashraf al Qidra, va assenyalar que a més hi ha més de mil palestins ferits, dels quals 25 es troben en estat greu, fet pel qual no es descarta que el balanç de víctimes mortals pugui augmentar en les properes hores.

El nombre de manifestants que es van sumar a les protestes a la frontera de Gaza va augmentar de manera significativa ahir divendres, el dia del prec més important dels musulmans, tot i que no va arribar a l'afluència del primer divendres de mobilitzacions, el 30 de març. Les acampades al voltant de la frontera van proliferar a uns centenars de metres de la tanca, però alguns grups de joves es van situar molt més a prop, cremant pneumàtics i llançant pedres cap a les forces israelianes. A més, alguns van cremar banderes israelianes i nord-americanes.

Els manifestants reclamen el dret de retorn al que és avui Israel dels refugiats provocats per la creació d'Israel el 1948 i la successiva guerra. Els refugiats suposen la gran majoria dels dos milions de residents a Gaza, governada per Hamàs des de 2007.

Amb el fum negre dels pneumàtics i els gasos lacrimògens llançats a l'aire per les forces israelianes, els joves palestins van fer servir samarretes, màscares i altres artefactes per intentar protegir-se. L'exèrcit israelià també va intentar ruixar amb mànegues els pneumàtics encesos que van caure al seu costat de la frontera.

L'Exèrcit hebreu té situats franctiradors al seu costat de la tanca per dissuadir els palestins d'intentar saltar-la i entrar a territori israelià. L'Exèrcit d'Israel va explicar que es van registrar disturbis «a cinc punts a la frontera entre Gaza i Israel» i va admetre que «les tropes estan responent amb mitjans antiavalots i trets».