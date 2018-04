Condemnen l'expresidenta sud-coreana Park Geun Hye a 24 anys de presó

El Tribunal del Districte Central de Seül va condemnar a 24 anys de presó l'expresidenta sud-coreana Park Geun Hye per càrrecs de corrupció derivats de l'escàndol provocat per la influència en el seu Executiu de la seva amiga i confident Choi Son Sil, un cas que va provocar la destitució de la mandatària al març de 2017.

Park va ser sentenciada a 24 anys de presó en ser declarada culpable de 16 dels 18 càrrecs de corrupció que se li imputaven i haurà de pagar una multa de 13, 7 milions d'euros pels abusos en els quals va incórrer durant el seu mandat.

Entre d'altres càrrecs, Park ha estat declarada culpable d'abús de poder per obligar diverses empreses privades a destinar diners a fundacions controlades per la seva confident. També ha estat condemnada per pressionar l'automobilística Hyundai perquè signés un acord amb una companyia controlada per una amiga de Choi.

L'expresidenta ha estat igualment declarada culpable de pressionar el grup empresarial Lotte perquè donés 7.000 milions de wons a una fundació gestionada per Choi i per obligar l'empresa KT a contractar una amiga de la seva confident i a signar un contracte amb una empresa de publicitat controlada per amics de Choi. El tribunal ha considerat provat que Park va cometre abús de poder en obligar Samsung a donar 1.600 milions de wons a una fundació dirigida per la seva confident i ha estat sentenciada per filtrar-li 47 documents.