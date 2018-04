La conductora de l'accident de Mallorca: "No anava drogada, els ciclistes es van ficar al meu carril"

La conductora que dijous va atropellar a nou ciclistes a Mallorca i va donar positiu per consum de cànnabis es defensa. "No anava drogada. Aquell matí no havia consumit. Els ciclistes es van ficar en el meu carril", va assegurar ahir Anais M.B., tot just mitja hora abans de ser detinguda per la Guàrdia Civil després de la mort d'una de les víctimes. La sospitosa, acusada de delictes d'homicidi i lesions imprudents i contra la seguretat del trànsit, no va declarar davant els agents però va explicar a Diari de Mallorca que el grup es va obrir quan anava a avançar els esportistes: "Vaig veure que estava sobre dels ciclistes i vaig donar una frenada ". La jove, que el 2015 va ser interceptada per conduir drogada i el 2016 en una operació contra el narcotràfic, passarà avui a disposició judicial.

La sospitosa, de 28 anys i resident a Artà, va assegurar a Diari de Mallorca que quan es va produir l'accident tornava a casa amb una treballadora després de passar la nit treballant. "No venia de festa, sinó de fer una ruta de la meva empresa. Portava treballant des de les dues de la matinada", va afirmar. Segons la seva versió, no havia pres drogues en les hores anteriors al sinistre i va atribuir el positiu a un consum de la "nit anterior o de dies enrere". "No sóc una drogoaddicta que surt a la carretera a matar a vuit persones", ha sentenciat la jove. Malgrat que el dijous no va voler ser sotmesa a una analítica per confirmar els resultats de la prova, ahir es va mostrar convençuda que la contraanàlisi donarà negatiu. "Cal esperar a la segona prova", va dir.



Culpa als ciclistes

Per què es va emportar al grup? Segons l'acusada, per culpa de les víctimes. "Primer hi havia tres ciclistes en fila índia i els vaig avançar", va explicar. El Porsche Cayenne que conduïa es va quedar llavors entre dos grups d'esportistes. "Quan anava a avançar una altra vegada [al grup provincial] estaven de dos en dos. Però tot d'una es van posar quatre en paral·lel, ocupant gairebé tot el carril", ha assenyalat. "De cop i volta veig que estic sobre els ciclistes i vaig clavar una frenada", va afirmar la noia, nerviosa durant la conversa i que va assegurar que davant la Guàrdia Civil no va poder declarar el dijous després del sinistre pel seu estat anímic. Anais M.B. lamenta el tràgic desenllaç del sinistre: "Estaria encantada de demanar disculpes als familiars".

La jove es va mostrar també afectada pels insults rebuts a les xarxes socials després de l'accident. "El meu Facebook fa por. M'estan insultant, publicant la meva foto a tot arreu ...", ha assenyalat. El seu mur d'aquesta xarxa social estava ahir ple de comentaris contra ella. Alguns qüestionaven que després de l'accident la jove examinés l'estat del seu cotxe, amb quantiosos danys pel brutal impacte. "És mentida que estigués preocupada per com havia quedat. El que deia era que li anava a calar foc, perquè des que el vaig comprar només m'ha portat l'enveja i la maldat de la gent", ha assegurat.

Uns minuts després d'oferir la seva versió del que ha passat a aquest diari, Anais M.B. va ser detinguda. La mort, dijous a la nit, d'un dels ciclistes als quals va atropellar va portar a la Guàrdia Civil a citar-la a declarar de nou a la caserna de Manacor. L'autòpsia va confirmar que les greus lesions sofertes en l'atropellament li van causar una fallada multiorgànica.

Quan la jove es va presentar a la cita, els investigadors la van arrestar per un delicte d'homicidi imprudent, vuit de lesions imprudents i un altre contra la seguretat del trànsit. Assistida pel lletrat Miquel Àngel Ordinas, l'acusada es va acollir, com havia fet el dia anterior, al seu dret a no declarar davant els agents.

La sospitosa es va mostrar molt nerviosa, inquieta i plorosa i va acabar demanant assistència mèdica. La Guàrdia Civil la va traslladar a la tarda a l'hospital de Manacor, on li van administrar un tranquil·litzant. Llavors va ser conduïda a la caserna d'Artà, en els calabossos estava previst que passés la nit per ser posada avui al matí a disposició del jutjat de guàrdia de Manacor.

Anais M.B. ja havia estat detinguda altres vegades. L'any 2015 va ser interceptada en un control de trànsit a la zona del Llevant de l'illa i va donar positiu en la prova a què va ser sotmesa. El test, com va passar abans-d'ahir, va revelar que havia consumit cànnabis. Al juny de 2016 va figurar entre les 19 persones detingudes en l'operació Formosa ', una investigació de la Guàrdia Civil contra el tràfic de drogues duta a terme a Manacor, Artà, Sant Llorenç i Son Servera. La jove va ser posada en llibertat pels mateixos investigadors i encara no ha estat citada a declarar pel jutjat que instrueix el cas. A més, en el seu historial figura un altre arrest per un delicte de danys intencionats per haver causat destrosses a posta en un vehicle.