Cospedal insta els militants del PP a defensar els seus del «joc brut»

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va instar tot el PP a fer pinya i a defensar els seus de les «males arts» i del «joc brut», un comentari relacionat amb els temes que estan sent actualitat, va dir, i en clara al·lusió al cas del màster de Cristina Cifuentes. Cospedal va inaugurar la convenció nacional del PP a Sevilla i va llançar aquest missatge de suport a la presidenta de la Comunitat de Madrid, asseguda a les primeres files de l'auditori on es va celebrar l'acte.

La número dos del PP, per a qui «sembla mentida» els temes que adquireixen actualitat davant dels que no, va avisar els seus companys de partit que el PP és «l'adversari a batre» per a les altres formacions polítiques, de manera que rebran atacs. «Intentaran desacreditar-nos, fer-nos joc brut, que arribem a les urnes cansats, ferits, desmoralitzats, però no ho aconseguiran», va proclamar Cospedal, en línia amb el mateix missatge de fermesa que manté Cristina Cifuentes davant les informacions sobre el seu màster a la Universitat Rey Juan Carlos.

La secretària general va assegurar a continuació que el PP sap mantenir-se «fort i seguir endavant» davant les dificultats, que acaben passant i es converteixen en «un mal record». Arribaran les eleccions, va arengar els seus, i va pronosticar que els populars revalidaran les majories i recuperaran alcaldies i presidències de comunitats autònomes.

Per això, va reclamar als càrrecs i afiliats que assisteixen a la convenció que facin pinya «davant les males arts» i no permetin que se'ls «sotmeti» ni se'ls «desdibuixi». «Hem de defensar el que hem estat i el que som i defensar els nostres», va demanar.

La dirigent popular va dedicar la resta del discurs a defensar la trajectòria del PP i a reclamar als membres del partit que surtin al carrer a defensar-la, perquè davant les properes eleccions i en moments d'incertesa, els ciutadans dirigeixen la mirada «a referències sòlides i fiables». Cospedal va destacar la gestió del Govern de Mariano Rajoy perquè, segons va dir, ha «salvat Espanya de la fallida».