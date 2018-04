Tres morts en un atropellament múltiple a la ciutat alemanya de Münster

El Ministeri de l'Interior alemany ha confirmat a l'agència DPA que almenys tres persones han mort atropellades aquest dissabte al casc antic de la ciutat alemanya de Münster per una furgoneta el conductor de la qual s'ha tret posteriorment la vida.



Els mitjans alemanys, citant fonts policials i de bombers, estimen que entre 20 i 50 persones podrien haver resultat afectades per l'atropellament, entre elles sis que es trobarien en estat crític.



Segons la policia, el responsable de l'atropellament va emprar una furgoneta per atropellar als transeünts i comensals en els voltants del restaurant Kiepenkerl, un lloc popular entre els locals i turistes al centre del nucli antic de la ciutat de 310.000 habitants a l'estat de Renània del Nord-Westfàlia.



Es donava la circumstància que a la ciutat estava prevista una manifestació de protesta a favor de la població kurda, el que va motivar que bona part del desplegament dedicat a observar els manifestants es personés ràpidament al lloc del succés.







#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) April 7, 2018