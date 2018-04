Facebook admet que trobarà noves errades de seguretat al seu sistema

La cap d'operacions de Facebook, Sheryl Sandberg, va admetre que la companyia trobarà noves errades de seguretat en el seu sistema mentre vagi avançant la investigació que la pròpia empresa està desenvolupant en el marc de l'apropiació indeguda de dades dels seus usuaris a través d'una aplicació utilitzada per la consultora Cambrigde Analytica en el marc de les eleccions nord-americanes.

Sandberg va confirmar que l'empresa està centrada ara en auditar aquesta classe d'aplicacions, desenvolupades per tercers, per comprovar el seu veritable abast entre els usuaris. «Sempre ens hem preocupat per la privacitat però hem equivocat l'equilibri. Crec que hem estat massa idealistes però no prou rigorosos», va reconèixer.

Per altra banda, la Comissió Europea va informar sobre la confirmació per part de Facebook que les dades en aquesta xarxa social de fins a 2,7 milions d'usuaris europeus haurien estat «indegudament» compartides amb la companyia Cambridge Analytica, en el marc de l'escàndol del robatori de dades de més de 80 milions d'usuaris de la xarxa social a nivell mundial.

«Puc confirmar que hem rebut la resposta» a la carta que la comissària Vera Jourová va enviar la setmana passada a Facebook per demanar explicacions sobre fins a quin punt els usuaris europeus s'havien vist afectats pel robatori de dades, va assegurat el portaveu de Justícia de l'executiu comunitari Christian Wigand.

A més del nombre d'afectats a Europa pel robatori de dades, la carta que Facebook ha enviat a Brussel·les també explica les mesures que la xarxa social ha pres «en resposta» al que ha passat ,encara que de moment l'Executiu comunitari ha preferit no entrar a valorar-les.

La Comissió haurà ara d'«analitzar la carta en detall», però «el que està clar és que això necessitarà més discussions amb Facebook sobre els canvis implementats» recentment per la companyia americana per l'entrada en vigor el proper 25 de maig de la nova normativa europea sobre protecció de dades, va assegurar el portaveu comunitari.

Per part seva, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Aepd) ha sancionat Facebook en tres ocasions en els últims set mesos per l'incompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), l'última d'elles el passat mes de març. Ara la companyia nord-americana podria ser sancionada de nou, ja que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert actuacions d'investigació per l'últim escàndol.