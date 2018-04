Lula intenta una darrera maniobra per evitar la seva entrada a la presó

L'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva va intentar una última maniobra judicial per evitar el seu imminent ingrés a la presó, que s'esperava per a ahir divendres, pels dotze anys de presó a què va ser condemnat per corrupció. L'entrada a la presó de Lula és inevitable des de dimecres, quan el Tribunal Suprem Federal (STF) va rebutjar, per sis vots davant de cinc, l'«habeas corpus» amb què Lula pretenia eludir el seu empresonament, al·legant que havia de romandre en llibertat fins que esgotés tots els recursos possibles contra la sentència condemnatòria.

La defensa de l'expresident va presentar un segon «habeas corpus» davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), que s'ocupa només d'assumptes constitucionals. Segons la premsa brasilera, els magistrats han començat a analitzar-lo, si bé dimecres van fer falta 11 hores per arribar a un acord.

Ha obert a més una nova via en sol·licitar al Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que vigila el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils, que demani al Govern brasiler que suspengui la seva entrada a la presó fins que hagi estat escoltat a totes les instàncies judicials possibles.

«La decisió de l'STF per un estret marge demostra la necessitat que un tribunal independent examini si la presumpció d'innocència va ser vulnerada en el cas de Lula, així com les conductes tendencioses del jutge Sergio Moro», encarregat de la causa, van explicar els advocats de l'expresident.

Moro, que va ser qui va condemnar Lula en primera instància, va donar de termini al líder d'esquerres fins a les cinc de la tarda hora local per lliurar-se voluntàriament a la Policia Federal de Curitiba (Paraná). Lula va avançar que no ho farà i a l'hora de tancar aquesta edició esperava a la seu del Sindicat Metal·lúrgic ABC, a Sao Bernardo do Campo. En aquest context, la Secretaria de Seguretat Pública de Paraná va explicar que, si bé no hi ha un protocol especial per a la detenció de Lula, «la policia està preparada».