Mor un menor de 16 anys a Ceuta en ser atropellat per un camió

Un menor de 16 anys va morir atropellat per un camió de transport de mercaderies a Ceuta. L'adolescent, nascut al Marroc, va ser traslladat en ambulància a l'Hospital Universitari, on van confirmar la seva mort minuts després. El camioner també va ser atès a l'hospital perquè altres menors marroquins, testimonis de l'atropellament, van començar a llançar-li pedres. La Guàrdia Civil està investigant els fets i ja s'ha descartat la hipòtesi que el menor s'intentés situar als baixos del camió per entrar al ferri que va fins a Algesires, una imatge que es repeteix diàriament a la ciutat autònoma. Els amics de la víctima van organitzar una protesta per demanar justícia i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van blindar la zona per evitar incidents. El novembre de l'any passat, al costat marroquí de la frontera, un altre menor de 14 anys va morir també atropellat.