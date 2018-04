El rector de la URJC admet que no hi ha constància que Cifuentes defensés el treball

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, va assegurar que «no hi ha constància» que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, hagi defensat el seu Treball de Final de Màster (TFM). Així ho va assenyalar en una compareixença de premsa on va destacar que «no consta» l'acta d'aquesta defensa malgrat que el seu arxiu és «obligatori» i que tampoc s'ha remès la memòria d'aquest treball, que hauria estat defensat, segons la presidenta, el 2 de juliol del 2012.

«Durant aquestes investigacions es constata que no consta l'acta en el servei de postgrau malgrat que el seu arxiu en el mateix és obligatori, tampoc ha estat tramesa la memòria del treball ni es pot confirmar que la defensa d'aquest treball hagi tingut lloc», va explicar.

El rector, que va comparèixer recolzat pel seu equip de Govern, va explicar que al matí del passat 21 de març, després de les primeres informacions als mitjans de comunicació de la presumpta manipulació de les actes de dues assignatures del màster de Dret Públic Autonòmic de Cifuentes, va contactar amb els dos professors de les matèries en qüestió: Pablo Chico i Enrique Álvarez Conde. Tots dos, segons va relatar el rector, li «van assegurar i van deixar constància escrita» que la presidenta de la Comunitat de Madrid havia superat les assignatures i que havien estat ells els que havien realitzat el canvi de les actes, que va consistir a substituir la qualificació de «no presentat» per la de notable.

Ramos va asseverar que la seva actitud davant tota aquesta polèmica ha estat la d'«aclarir la veritat» i que va poder «pecar per confiar en excés en persones que no s'ho mereixien», com «va quedar clar» en la compareixença del 21 de març, per la qual va demanar perdó.

Per altra banda, una segona professora va admetre que la firma que apareix en la suposada acta del treball de final de màster de Cristina Cifuentes no és seva. Clara Souto, que consta com a vocal en aquest document fabricat -«una reconstrucció» en paraules del director del màster-, va admetre que està falsificat.

Amb ella ja són dos dels tres membres d'aquest suposat tribunal els que han assegurat que li van falsificar la signatura. Dijous la professora Alicia López de los Mozos va declarar això mateix davant la responsable de la investigació interna de la universitat. El seu testimoni va portar a la institució a traslladar la investigació a la Fiscalia davant els indicis de delicte. El director del màster , Enrique Álvarez Conde, va assenyalar la tercera docent que forma part del tribunal d'avaluació, la professora Cecilia Rosado, com la responsable d'haver elaborat aquest document.

Álvarez Conde va afirmar que va «reconstruir» el 21 de març i per ordre del rector l'acta del tribunal que suposadament havia examinat la presidenta de la Comunitat de Madrid del seu treball de final de màster. Va explicar que després que es donés a conèixer l'escàndol li va trucar el rector per comparèixer en una roda de premsa. «El rector em va dir que calia trobar un document, calia reconstruir un document, literalment. Li vaig fer cas per la meva responsabilitat institucional», va afegir.



Cifuentes: «No he mentit»

La presidenta de la Comunitat de Madrid es va ratificar en totes les explicacions que ha donat sobre el màster que va cursar i va aprovar, va insistir, fet pel qual no pensa dimitir. «He dit la veritat, no he mentit absolutament en res», va manifestar, i va afegir que és la primera interessada que s'aclareixi tot perquè s'hi sent molt perjudicada.