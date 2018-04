La salut de l'exespia rus enverinat millora i ja no es troba en estat crític

La salut de l'exespia Sergei Skripal, enverinat amb un agent nerviós quan estava amb la seva filla a la ciutat anglesa de Salisbury, ja no està en situació crítica, després que hagi respost bé al tractament que se li ha subministrat des que tots dos van ser trobats inconscients al mig del carrer el 4 de març. La directora mèdica de l'Hospital de Districte de Salisbury, Christine Blanshard, va informar en un comunicat de l'evolució de Skripal. El 29 de març, el centre ja havia confirmat la millora de Iúlia Skripal, que també es troba en estat «estable».

«Com la mateixa Iúlia ha dit, guanya força cada dia i ja pot pensar en el dia en què estigui prou bé com per abandonar l'hospital», va explicar Blanshard, en al·lusió a la nota que la jove va difondre dijous a través de la Policia Metropolitana i en la qual va confirmar la seva millora. Tant en la nota de dijous com en la de l'hospital, es va demanar privacitat. En aquest sentit, Blanshard va prometre que el centre mèdic s'anirà actualitzant la informació referent a tots dos pacients, convertits en centre d'una disputa política entre els governs del Regne Unit i Rússia.

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va admetre que el seu Govern no confia en les dades que han presentat les autoritats britàniques en relació amb el suposat atac contra Sergei Skripal i la seva filla. «No ens refiem d'ells, volem comprovar-ho, però no ens ho permeten», va lamentar el cap de la diplomàcia russa.

Per altra banda, els inspectors de l'Organització per a la Prohibició d'Armes Químiques (OPAQ) van dur a terme una inspecció a Rússia, segons va confirmar el diari oficial del Ministeri de Defensa rus. No ha transcendit si la visita dels membres de l'OPAQ era rutinària o si per contra estava relacionada amb l'enverinament del passat 4 de març a Regne Unit de l'exespia rus i la seva filla.