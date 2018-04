Trump encara confia a reunir-se amb Putin tot i les noves sancions a Rússia

El president dels Estats Units, Donald Trump, encara confia a poder reunir-se amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, tot i les noves sancions dictades ahir per Washington contra Moscou, que agreugen la ja fràgil relació bilateral, segons va assegurar la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders. «Com ha dit el president, vol tenir una bona relació amb Rússia, però això dependrà de les accions dels russos», va explicar. «Nosaltres seguirem treballant en el que puguem per tenir aquesta reunió amb Vladímir Putin en algun moment», va afirmar. No obstant això, al mateix temps va posar la nova tanda de mesures punitives com a «prova» que «ningú ha estat més dur amb Rússia» que Trump.

El Departament del Tresor va sancionar 38 persones i entitats russes, entre les quals s'inclouen set oligarques i 17 alts càrrecs, per la seva «activitat maliciosa» a tot el món. Com a exemple, va esmentar les guerres a Ucraïna i Síria, els atacs contra «democràcies occidentals» i «ciberactivitats malicioses».

L'Ambaixada de Rússia a Washington va advertir als Estats Units que les noves sancions són un «error» perquè castiguen tot el «poble rus». «Ens van dir que les sancions no afectarien de cap manera el poble rus, però sí que ho faran. Estan dirigides contra milers de persones i empreses que han passat a estar en una altra llista negra», va assenyalar la seu diplomàtica, que va interpretar les mesures punitives com un altre «cop» a les relacions bilaterals.