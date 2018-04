Ciutadans exigirà la dimissió de Cristina Cifuentes si el PP no accepta una comissió

El PP donarà suport a la creació d'una comissió d'investigació a l'Assemblea de Madrid sobre el màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, després que el portaveu de Ciutadans, Ignacio Aguado, li donés ahir un ultimàtum de 48 hores perquè, si no, acceptava, exigiria la dimissió de la dirigent. «Un cop presentada la iniciativa de creació d'una Comissió d'Investigació davant la Taula de l'Assemblea de Madrid, i si és conforme al Reglament en el seu objecte i normes, donarem suport a la seva creació. Com sempre», va assegurar el PP de la Comunitat de Madrid al seu compte de Twitter.

Aguado, al matí, havia imposat al PP que donés suport a la comissió, i que triessin en 48 hores «donar suport a la comissió o la dimissió» de Cifuentes. Així, va reiterar que ha d'estar signada per tots els seus diputats i ha d'anar acompanyada del compromís que compareixeran persones implicades.

Per la seva banda, Cifuentes va recalcar de nou que va fer el màster a la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) de manera «completament legal» i va afegir que té l'«absoluta tranquil·litat» d'haver actuat «en tot moment conforme a la legalitat». «Jo ratifico que vaig fer un màster de postgrau d'una manera absolutament legal, completament legal. Tinc els documents que així ho demostren», va assegurar Cifuentes en el marc de la convenció nacional del PP que es va celebrar a Sevilla, després d'assistir a un esmorzar amb Mariano Rajoy i els «barons» territorials del PP.

La presidenta madrilenya va reiterar que si va existir qualsevol «irregularitat» o «error administratiu» en la tramitació d'aquest màster «és alguna cosa que ha d'aclarir la pròpia universitat». Dit això, va indicar que aquest assumpte està «judicialitzat i en mans de la Justícia», cosa que, va dir, li dona «molta tranquil·litat, especialment després de les informacions contradictòries» que estan coneixent a la universitat.

«Reitero la meva absoluta confiança en la justícia i l'absoluta tranquil·litat que tinc d'haver actuat com li dic en tot moment conforme a la legalitat i, per descomptat, rebent un tracte com a alumna en aquest moment conforme a la legalitat», va afirmar, per afegir que seria el portaveu de l'executiu regional, Ángel Garrido, el que es pronunciaria sobre l'exigència de Cs de crear una comissió d'investigació a l'Assemblea de Madrid.

Per la seva banda, des del PSOE, el secretari general, Pedro Sánchez, va dir que Cifuentes, representa la cultura de l'esforç del PP, que es resumeix en «aprofita fins que t'enxampin».