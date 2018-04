Descobreixen equins decapitats en un pou d'un barri d'Alzira

Un pou situat al barri de l'Alquerieta d'Alzira s'ha convertit en una mena de fossa en la qual s'han llançat cadàvers de diversos equins. D'ell s'han extret almenys tres cossos d'animals que es trobaven decapitats a l'interior, segons van explicar ahir diverses fonts consultades. No obstant això, a l'interior del forat hi havia més restes que no es van recuperar pel seu avançat estat de descomposició.

Una unitat del parc comarcal de bombers d'Alzira i diversos agents de la Policia Local van formar part de l'operatiu creat per recuperar els cadàvers dels animals. Les mateixes fonts van assenyalar que hi va haver un requeriment ciutadà a causa de la forta pudor que provenia d'una zona situada al costat del carrer Lutxana. Al acostar-se al pou van descobrir els animals.

Les tasques per a la seva localització i extracció s'han desenvolupat durant diversos dies donada la dificultat del terreny. De fet, va haver d'acudir una excavadora per aplanar el camí pel qual havia de obrir-se pas la grua que va treure els animals. Els bombers van baixar al pou, d'uns quatre metres de profunditat, amb màscares per protegir-se de les emanacions que genera la putrefacció. Allà van descobrir restes en diferent estat de descomposició. Alguns d'ells podrien portar setmanes al forat. Si bé algunes fonts consideren que es tractava de ponis, altres apunten que eren rucs. Fossin una cosa o una altra, tots es trobaven decapitats.

Una història que es repeteix

Les restes recuperades es van dur posteriorment a una incineradora. Aquest tipus de successos es repeteixen amb freqüència en aquest barri. Una activista alzirenya va retreure ahir que ningú posi fi a la troballa d'equins moribunds o directament morts en els últims mesos. «Els equins en aquesta zona són massacrats impunement i de manera reiterada. Les autoritats competents no actuen amb la fermesa necessària per frenar aquesta situació de crueltat animal », va denunciar.